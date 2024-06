Milano Pride 2024: data, orario e percorso parata. Gli ospiti al concerto finale

Milano, 27 giugno 2204 – Il conto alla rovescia è partito: sabato 29 giugno torna la grande parata finale di Milano Pride 2024, la manifestazione dell’orgoglio LGBTQIA+: una straordinaria festa di libertà organizzata dal CIG Arcigay Milano in collaborazione con le associazioni del Coordinamento Arcobaleno. Il motto dell’evento è “Love is Love” ripetuto a gran voce durante i vari momenti volti a trasmettere un messaggio universale di accettazione e rispetto per la diversità, sottolineando l’importanza della fluidità delle identità di genere e orientamento sessuale.

Milano Pride 2023 (Foto archivio)

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Milano. Una decisione “per ribadire l'impegno dell'amministrazione a favore dei diritti della comunità Lgbtqia+ e contro ogni forma di discriminazione”. “No”, invece, da Regione Lombardia. “Condividiamo ovviamente la necessità di contrastare ogni forma di discriminazione”, avevano scritto in una nota Giacomo Cosentino (Lombardia Ideale) e Alessandra Cappellari (Lega) per motivare il loro voto negativo, “ma riteniamo che non ci siano le condizioni per supportare e patrocinare, come consiglio regionale della Lombardia, una manifestazione che si è dimostrata spesso divisiva, provocatoria e discriminante verso il nucleo generatore della vita umana, formato da una donna e da un uomo”.

Ore 15 – Concentramento in Via Vittorio Pisani, davanti a Stazione Centrale.

Ore 15:30 – Partenza del corteo da piazza Repubblica, lungo Viale Liberazione.

Ore 18 – La Parata a piedi arriva all’Arco Della Pace.

Dalle 18 all’1 – All’Arco Della Pace grande evento finale.

Percorso parata Pride 2024 (Foto sito internet dell'evento)

Dal palco allestito all’Arco della Pace si potranno ascoltare le voci delle associazioni, le richieste della comunità Lgbtqia+ e le rivendicazioni degli attivisti, oltre ai saluti delle istituzioni e a momenti di intrattenimento con tanti cantanti e artisti.

Milano Pride2023 (foto di Roberta Gianfrancesco)

Gli artisti che si altereranno sul palco sono: Orietta Berti, La Cesira, Clara, Daniele Gattano, Michele Bravi, Gianmaria, Karma B, N.A.I.P., Debora Villa, Ditonellapiaga, Ricchi e Poveri, BigMama, Beatrice Quinta, Sethu, Gaia, Chadia e Francesca Michielin. La conduzione sarà invece afidata a Marta Pizzigallo, Edoardo Zaggia, Francesco Cicconetti, Kaze e Fabrizio Colica.

Niente madrina per il Milano Pride 2024. “Riteniamo che protagoniste del Pride debbano essere in primis le associazioni e lə attivistə LGBTQIA+, razzializzate, disabili e di altre comunità minorizzate”, ha raccontato Alice Redaelli, presidente CIG Arcigay Milano per la Commissione Milano Pride, in un’intervista a Gay.it. “Sul nostro palco poi ospitiamo diversə artistə che ci donano la loro arte e musica a titolo gratuito, sostenendo la causa e permettendoci di celebrare con gioia il Pride”.

Milano Pride 2023

Per sabato 29 giugno, il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto il divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcooliche, sia in forma fissa che ambulante, nonchè la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine. Ecco gli orari e i luoghi: dalle 15 alle 17 in zona Garibaldi-Venezia; dalle 17 alle 24 in zona Sempione.

Per chiudere il Pride Month, in collaborazione con CIG Arcigay Milano e Alchemico Tre, si terrà una nuova edizione di Sempre Liber3, la serata teatrale dedicata all’arte queer in tutte le sue espressioni performative: dal teatro alla danza fino allo stand up comedy. Obiettivo: dare spazio a giovani artisti, promuovere il dialogo intergenerazionale ed essere uno spazio di libertà e creatività, avvicinando all’arte il grande pubblico. Una staffetta di attivisti dell’arte dà vita a uno show unico e irripetibile. Con artisti nazionali del teatro, della danza, della musica e della comicità, ospiti della tv e della cultura. Ma anche i contributi originali di giovani artisti in formazione delle Scuole di Teatro di Milano.