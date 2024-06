Milano, il giorno del Pride: gli orari della sfilata e gli artisti all’Arco della Pace

Milano – A Milano è il giorno del Pride, la festa per i diritti LGBTQIA+ organizzata da Arcigay Milano in collaborazione con le associazioni del Coordinamento Arcobaleno e col patrocinio del Comune di Milano (ma non della Regione Lombardia).

Nel pomeriggio di oggi, sabato 29 giungo, è in programma la parata finale al motto di ‘Love is Love’. Il corteo prenderà il via alle 15 da via Vittor Pisani, davanti alla stazione Centrale, per dirigersi all’Arco della Pace dove è stato allestito un palco per gli interventi degli esponenti delle associazioni e degli attivisti Lgbtqia+ e, in serata, musica e spettacoli.

Percorso e orari

Ore 15 – Concentramento in via Vittor Pisani, davanti alla stazione Centrale

Ore 15:30 – Partenza del corteo da piazza Repubblica, lungo viale Liberazione

Ore 18 – La parata a piedi arriva all’Arcodella Pace

Dalle 18 all’1 – All’Arco Della Pace grande evento finale con musica e spettacolo

Percorso parata Pride 2024 (Foto sito internet dell'evento)

Gli artisti

Gli artisti che si altereranno sul palco sono: Orietta Berti, La Cesira, Clara, Daniele Gattano, Michele Bravi, Gianmaria, Karma B, N.A.I.P., Debora Villa, Ditonellapiaga, Ricchi e Poveri, BigMama, Beatrice Quinta, Sethu, Gaia, Chadia e Francesca Michielin. La conduzione sarà invece affidata a Marta Pizzigallo, Edoardo Zaggia, Francesco Cicconetti, Kaze e Fabrizio Colica.