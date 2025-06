Milano Pride 2025, Paola Iezzi ospite a sorpresa

Milano, 28 giugno 2025 – Paola Iezzi è l’ospite a sorpresa del Milano Pride 2025. La cantante e giudice di X Factor sarà fra le protagoniste soprattutto della festa finale della giornata all’Arco della Pace di Milano. Non una madrina ufficiale, perché il Pride di Milano sceglie ogni anno di non avere madrine, ma un simbolo.

Paola Iezzi al Milano Pride 2025

La presenza di Paola Iezzi non era stata annunciata alla vigilia dall’organizzazione del Milano Pride e questo la rende una gradita sorpresa per le migliaia di persone – sono attesi almeno in 350mila nel lungo corteo che nel pomeriggio vedrà carri e pubblico sfilare da via Vittor Pisani sino all’Arco della Pace – che hanno affollato la manifestazione.