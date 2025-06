Ponte Lambro accelera. Studentato da 200 posti al posto del progetto Piano

Riprende quota il progetto dello studentato a Ponte Lambro. L’immobile comunale di via Ucelli de Nemi 23, 24, 25 e 26 sarà completato e riqualificato, per dare vita a una residenza universitaria da 200 posti letto. La Giunta, nella seduta di ieri, ha deliberato l’interesse pubblico per la proposta di project financing, presentata da GE City Srl Impresa Sociale. Oltre a camere singole e doppie, per un totale di 200 posti letto, il progetto dello studentato di Ponte Lambro prevede laboratori per l’inserimento lavorativo e spazi per attività culturali aperte al quartiere. Inoltre, saranno realizzati servizi per la collettività, dal portierato sociale al bar, dalla sala multifunzionale allo spazio per co-working.

La proposta consente sia il completamento e il recupero dei due fabbricati di sei piani in cui si sviluppa l’immobile (per un totale di 5mila mq), sia il coinvolgimento positivo del quartiere attraverso nuovi servizi e spazi aperti per i cittadini. "Questo è il primo passo verso la restituzione a Milano e al quartiere di una struttura che richiamerà studenti e studentesse, rivitalizzando l’area e offrendo nuove opportunità di crescita in ambito locale – commenta l’assessore all’Edilizia residenziale pubblica Fabio Bottero –. Di fronte alla necessità di nuovi posti letto per fuorisede, l’Amministrazione sceglie ancora una volta la via della concretezza, dando avvio all’iter che porterà alla realizzazione dello studentato di Ponte Lambro. Per una città universitaria come la nostra, proporre soluzioni abitative accessibili a ragazzi e ragazze che arrivano a Milano per studiare è un doveroso investimento per il futuro”.

Come per la riqualificazione di Cascina Boldinasco, per la quale a breve sarà pubblicato il bando, anche per la residenza universitaria di Ponte Lambro sarà avviata una procedura di Partenariato pubblico-privato: l’iter prevede l’apertura di un avviso pubblico per recepire eventuali proposte migliorative, con diritto di prelazione a favore del proponente, secondo quanto previsto dalla legge.

Il costo dell’intervento sullo studentato a Ponte Lambro è di 1,1 milioni di euro, cui l’amministrazione contribuirà per circa 5,2 milioni di euro. Per la progettazione e i lavori previsti 24 mesi.