Ponte di Sant’Ambrogio: orari mezzi, metro e tram. Tutti i consigli per spostarsi in città

Milano, 6 dicembre 2023 – Ponte di Sant’Ambrogio ricchissimo di appuntamenti in città e Atm adegua l’offerta dei servizi. Ecco una mappa e i consigli dell’azienda di trasporti per spostarsi con i mezzi pubblici.

Orari di bus, tram e filobus

Giovedì 7 dicembre le linee urbane seguono l’orario festivo. Le linee 39, 55, 89, NM1, NM2 e NM3 seguono l’orario del sabato. Le linee suburbane seguono l’orario del sabato, senza le corse scolastiche. Fanno eccezione le linee 709, 926 e 927, che seguono l’orario lunedì-venerdì.

tutte le linee seguono l’orario festivo. Le linee 171, 172, 174, 175 e 176 fanno servizio fino alle ore 13. Sabato 9 dicembre le linee urbane seguono l’orario festivo. Le linee 39, 55, 89, NM1, NM2, NM3 e NM4 seguono l’orario del sabato. Le linee suburbane seguono l’orario del sabato, senza le corse scolastiche.

Orari delle metropolitane

Sino a domenica 10 dicembre sulla M1 viaggiano più treni per l’Artigiano in Fiera.

Giovedì 7 dicembre le linee M1, M2, M3 e M5 seguono l’orario del sabato. M4 segue l’orario festivo.

Fiera degli Oh Bej Oh Bej

Per raggiungere i mercatini al Castello usate le stazioni metro di Cairoli, Cadorna, Cordusio e Lanza.

Le linee 4, 58 e N25 cambiano percorso dalle 18 di mercoledì 6 fino alla fine del servizio di domenica 10 dicembre.

Tram 4. Fa servizio come al solito tra Niguarda Parco Nord e Lanza. Da qui prosegue in via Tivoli e in via Mercato. Non fa capolinea in piazza Castello ma ferma in via Cusani.

Bus 58. Fa capolinea in via Carducci 1, anziché Cadorna (via Minghetti).

Bus N25. Fa capolinea in via Paleocapa 1, anziché Cadorna (via Minghetti).

Prima della Scala

Giovedì 7 dicembre piazza della Scala è chiusa per la Prima. Dalle 12:30 in poi le vetture della linea 1 non passano da via Turati, piazza Cavour, via Manzoni, piazza della Scala e via Tommaso Grossi. Fanno servizio su due tratte: Greco e Repubblica. Da qui, proseguono in viale Monte Santo, via Galilei e via Filzi. Fanno capolinea in piazza 4 Novembre (Centrale FS), Roserio e Broletto. Da qui, proseguono in Cordusio, via Orefici, via Hugò e via Spadari. Fanno capolinea in via Cantù (Duomo). In alternativa, tra Duomo e Repubblica usate la M3.

Rete notturna

Fa normale servizio nelle notti da mercoledì 6 a domenica 10 dicembre.

Metro automatica Cascina Gobba-San Raffaele

Giovedì 7 e venerdì 8 dicembre il servizio si svolge secondo l’orario festivo, dalle 13 alle 20, con corse ogni 15 minuti. Negli altri orari delle giornate, per raggiungere l’ospedale usate la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione di Cascina Gobba. La fermata più vicina all’ospedale è in via Olgettina.

Parcheggi di corrispondenza

Giovedì 7 e venerdì 8 dicembre i parcheggi multipiano e il parcheggio di Forlanini sono aperti e fanno orario festivo. I parcheggi a raso sono gratuiti. Quelli di piazza Abbiategrasso, a raso di Romolo e Bovio sono sempre aperti a pagamento.

ATM Point

Giovedì 7 e venerdì 8 dicembre gli sportelli di Duomo e Centrale sono aperti dalle 10:15 alle 13:15 e dalle 14:00 alle 17:30. Chiusi invece quelli di Area B e C. Lo sportello di Monza è aperto giovedì 7 dicembre dalle 8:15 alle 14:00. Chiuso venerdì 8 dicembre. Prenotare l’appuntamento dal menu ATM Point della app.