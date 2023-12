Artigiano in Fiera, la sorpresa del Giorno a chi acquista una copia del quotidiano nei padiglioni

C’è anche Il Giorno ad Artigiano in Fiera, la più grande esposizione dell’artigianato che si tiene a Milano da sabato 2 a domenica 10 dicembre a Fieramilano Rho. E tutti coloro che compreranno una copia del quotidiano in una delle edicole dei padiglioni 2/4 potranno ritirare – tutti i giorni dalle 10 alle 14 – una sorpresa omaggio allo stand del Giorno.

Negli stand di Artigiano in Fiera sono rappresentate tutte le regioni italiane e 86 Paesi del mondo. Per questa 27esima edizione si contano circa 2550 espositori dei quali oltre 600 partecipano per la prima volta. All’inaugurazione, il 2 dicembre, erano presenti il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana e i ministri dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e del Turismo Daniela Santanchè.

Quest’anno ci saranno ben 30 ristoranti e 18 luoghi del gusto, per un’edizione che punta alla promozione del biologico, vegano e senza glutine, più generale dei prodotti naturali del “vivere bene”. Tra Italia, Europa e Resto del Mondo saranno presenti 226 aziende con prodotti biologici, vegani e gluten free, per lo più certificati a vario titolo, a livello nazionale e territoriale.