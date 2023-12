Ponte della Immacolata e autovelox in Lombardia, ecco dove e quando saranno i controlli

Come ogni lunedì la Polizia Stradale rende noto dove verranno effettuati i controlli sul rispetto dei limiti di velocità. Ecco dove saranno le postazioni mobili autovelox in Lombardia da martedì 5 dicembre a domenica 10 dicembre 2023: una settimana che si annuncia particolarmente intensa sul fronte del traffico con il ponte dell’Immacolata che porterà migliaia di vacanzieri verso le località di montagna o le città ad alta offerta di cultura. L’invito per tutti è rispettare i limiti di velocità indipendentemente dalla presenza o meno di controlli: è una questione di sicurezza vostra e degli altri

Ecco dove saranno i controlli in Lombardia

Martedì 5 dicembre 2023

Autostrada A 4 Torino-Trieste a Milano

Strada Statale / 9 via Emilia a Lodi

Mercoledì 6 dicembre 2023

Autostrada A 35 Bergamo - Nembro - Albino (Brescia)

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso a Como

Strada Comunale a Meda - Via Vignazzola (Monza e Brianza)

Giovedì 7 dicembre 2023

Autostrada A 7 Milano-Genova a Pavia

Autostrada A 35 Bergamo - Nembro - Albino (Brescia)

Strada Provinciale 671 della Valle Seriana (Bergamo)

Venerdì 8 dicembre 2023

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia (Brescia)

Strada Statale 9 via Emilia a Lodi

Strada Provinciale 671 della Valle Seriana (Bergamo)

Sabato 9 dicembre 2023

Strada Statale 9 via Emilia a Lodi

Domenica 10 dicembre 2023