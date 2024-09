Polizia locale, cambio al vertice. Mirabelli nuovo comandante. Ciacci va alla direzione Legalità

di Massimiliano Mingoia e Nicola Palma

MILANO

La svolta preannunciata a più riprese è arrivata all’immediata vigilia della Festa del Corpo, in programma tra una settimana in piazza Duomo: martedì prossimo, l’attuale direttore operativo della polizia locale Gianluca Mirabelli assumerà l’incarico di comandante dei ghisa milanesi, prendendo il posto di Marco Ciacci. Quarantasei anni, terza generazione di una famiglia di vigili, Mirabelli è diventato agente a Vigevano a fine 2001, affiancandoci per cinque anni la carriera da pugile (con due incontri da professionista alle spalle) e laureandosi nel frattempo in Scienze politiche; poi la promozione a funzionario e il passaggio a vice comandante della polizia locale nel Comune in provincia di Pavia.

Il primo febbraio 2018, è sbarcato in piazza Beccaria da vice capo gabinetto, per poi essere nominato capo di gabinetto un anno e mezzo dopo e in seguito direttore operativo. Sposato e padre di una bambina, Mirabelli rimpiazzerà Ciacci, che al vertice ci era arrivato nel 2017 al posto di Antonio Barbato. Il cinquantatreenne, ex capo della polizia giudiziaria della Procura, non lascerà il Comune, come aveva fatto intendere qualche giorno fa il sindaco Giuseppe Sala: "Dopo sette anni, un cambiamento è possibile, ma la mia fiducia nella persona è piena. Tanto è vero che sono certo solo di una cosa: che non ho nessuna, e sottolineo nessuna, intenzione di perdere il suo contributo". Detto, fatto. Come informa una nota di Palazzo Marino, Ciacci assumerà la guida della nuova Direzione specialistica Legalità e Controlli, che risponderà all’esigenza di "consolidare il presidio su tutti gli aspetti connessi alla legalità, anche in vista dell’approssimarsi delle Olimpiadi del 2026".

Alla struttura appena creata, "spetterà il presidio e il coordinamento delle diverse azioni a salvaguardia dei principi di legalità e trasparenza, prevenzione della corruzione, protezione dei dati personali, lotta all’evasione e al riciclaggio, sempre in stretta relazione con il Comitato per la legalità e il Comitato antimafia, oltre che in raccordo con tutte le direzioni interne al Comune e le autorità esterne". La sostituzione di Ciacci era nell’aria: i rumors che circolano da mesi nei corridoi di piazza Beccaria sostengono che la relazione sullo stato del Corpo completata a luglio dal delegato alla Sicurezza urbana Franco Gabrielli contenga diverse critiche alla gestione Ciacci. Mirabelli, che da direttore operativo sovrintendeva il lavoro di Comandi decentrati, Nuclei specializzati e Radiomobile (circa 2.500 agenti in tutto), si troverà a gestire una fase molto delicata per il futuro prossimo dei ghisa: a cominciare dalla questione dei turni serali e notturni e dalla riorganizzazione del Corpo, in stand by dopo un durissimo muro contro muro tra amministrazione e sindacati di categoria.