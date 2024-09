Polizia Locale di Milano: Gianluca Mirabelli prenderà il posto di Marco Ciacci. Cambio al vertice dei ghisa milanesi

Milano – Cambio della guardia al vertice della polizia locale: dal primo ottobre, Gianluca Mirabelli prenderà il posto di Marco Ciacci come comandante dei ghisa milanesi. La svolta in piazza Beccaria arriva a pochi giorni dalla festa del Corpo, in programma il 4 ottobre: il quarantaseienne è arrivato a Milano da vice capo di gabinetto il primo febbraio 2018, dopo più di 16 anni passati a Vigevano prima come agente e poi come funzionario; il primo agosto 2019, poi, è diventato capo di gabinetto, per poi essere nominato direttore operativo della direzione Sicurezza urbana. Ora la promozione a comandante.

Lo spostamento di Ciacci

L'attuale comandante Marco Ciacci verrà messo a capo della nuova direzione specialistica Legalità e controlli, creata per "consolidare il presidio su tutti gli aspetti connessi alla legalità, anche in vista dell'approssimarsi delle Olimpiadi del 2026". L'ex responsabile della polizia giudiziaria della Procura, in carica in piazza Beccaria dal 2017, si occuperà di coordinare la struttura, "in stretta relazione con il Comitato per la legalità e il Comitato antimafia, oltre che in raccordo con tutte le direzione interne al Comune e le autorità esterne".

I rumors dei giorni scorsi

Da tempo ormai si parlava dell'avvicendamento al vertice della polizia locale, anche perché pare che nella relazione sullo stato del Corpo il delegato alla Sicurezza urbana Franco Gabrielli non abbia risparmiato critiche alla gestione Ciacci. Alle indiscrezioni circolate un paio di settimane fa, il sindaco Giuseppe Sala aveva risposto: "Dopo sette anni, un cambiamento è possibile, ma la mia fiducia nella persona è piena. Tanto è vero che sono certo solo di una cosa: che non ho nessuna, e sottolineo nessuna, intenzione di perdere il suo contributo". Da qui la decisione di affidargli la nuova direzione Legalità.