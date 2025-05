PolimiRun Spring 2025, oltre 18mila runner per le strade di Milano

Milano, 25 maggio 2025 – Grande successo per la decima edizione della Adidas Runners PolimiRun Spring: la corsa non competitiva e competitiva di 10 chilometri organizzata dal Politecnico di Milano ha visto la partecipazione di oltre 18mila persone tra studenti, dipendenti e laureati dell’Ateneo che hanno tagliato il traguardo insieme ad amici, familiari, cittadini e amanti della corsa.

Il percorso

La corsa, partita da via Bonardi con arrivo nei pressi della sede Leonardo del Politecnico (via Celoria), è terminata con le premiazioni al Centro Sportivo M. Giuriati per attività post run, tra cui un light lunch, photobooth e area relax dell’adidas Village.

Ambassador e ospiti d’onore

Ambassador d’eccezione dell’adidas Runners PolimiRun Spring è stata Sara Galimberti, parte attiva della competizione come atleta durante le precedenti edizioni, quest’anno ha ricoperto il ruolo di coach, preparando alla 10km due runners che si sono cimentate per la prima volta in una gara competitiva, e ha conquistato il primo posto del podio femminile. Altri due atleti adidas, ospiti d’onore di questa decima edizione sono stati Daniele D’Onofrio e Pasquale Selvarolo – che hanno conquistato il podio maschile rispettivamente in prima e seconda posizione.

I risultati

Podio femminile

Sara Galimberti– 00:34:19 - atleta adidas che ha corso con adizero adios pro 4

Giulia Sommi – 00:36:19 - che ha corso con adizero adios pro 4

Sveva Della Pedrina – 00:37:06

Podio maschile

Daniele D’Onofrio– 00:30:26 - atleta adidas che ha corso con adizero adios pro 4

Pasquale Selvarolo – 00:30:27 - atleta adidas che ha corso con adizero adios pro 4

Rachid Es Skidri – 00:32:00

Road to PolimiRun Spring 2025 e adidas Village

Run & Rave e il Villaggio Adidas

Ma non c’è stata solo la competizione odierna. Venerdì 23 maggio, numerosi rappresentanti del brand, insieme alla community adidas Running Milano, hanno partecipato alla ‘Run & Rave’, una shakeout run di 6 km con partenza dal villaggio adidas, in Piazza Leonardo da Vinci. All’arrivo presso Spazio Verso (Via Paolo Sarpi, 42), i runner sono stati accolti da un esclusivo aperitivo e un DJ set per entrare nel mood della corsa di domenica.

Tra gli ospiti speciali del weekend: il creator Mattia Stanga, la coppia di sport addicted KiwiGiallo, Martina Lucano e Riccardo Giordano Buono che hanno corso insieme alla community di adidas runners. Presente anche Lorenzo Lotti, Sofia Montagna e Clara Abbona, amici del brand che si sono uniti alla corsa di gruppo.

Prima esperienza di corsa collettiva anche per i membri della adidas family running composta da Piergiorgio Romeo, Arianna Valente, Margherita Giacometti e le ragazze del run club al femminile SPQRun, Sara Ferri e Ludovica Vecchiarelli.

Sabato 24 maggio, invece, il villaggio Adidas ha ospitato un warm-up di risveglio muscolare e un’area dedicata alla personalizzazione dell’abbigliamento running, con spille e patch brandizzate adidas.