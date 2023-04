Milano, il grande platano di Giannasi ha le ore contate: sarà abbattuto prima di Pasqua

Milano – Il platano monumentale di piazza Buozzi a Milano, noto come 'il grande platano di Giannasi' dal celebre e omonimo chiosco che lì vende pollo arrosto da decenni, sarà abbattuto, probabilmente già prima di Pasqua.

Lo ha affermato l'assessora al Verde del Comune, Elena Grandi confermando quanto stabilito da una perizia di Palazzo Marino secondo cui una riduzione della chioma non è perseguibile perché oltre a non risolvere il problema, andrebbe ad aggravarlo. Infezioni in corso e un'ampia necrosi nella parte orientale del fusto: questa la malattia che affligge il grande albero e che non consente né il suo mantenimento né alcun tipo di intervento conservativo.

"Con grande dispiacere per un albero di quella bellezza e di quella imponenza non possiamo fare altro - spiega Grandi - purtroppo l'albero va abbattuto. La quarta perizia che abbiamo fatto dice che l'albero è fortemente a rischio, le prove di trazione hanno dato prova insufficiente, una patologia ha svuotato il tronco e c'è un rischio di caduta molto serio".

La perizia definitiva ne segue altre tre (aprile 2022, febbraio 2023, marzo 2023). A questo punto, conclude Grandi, "dobbiamo capire se si potrà ripiantare qualcosa, il tornello dell'albero è infatti troppo piccolo, a meno che non decidiamo di fare un altro intervento e di costituire una zolla più ampia”.