Milano, il platano di piazza Buozzi è salvo (per ora): “Servono altre verifiche”

Il platano di piazza Buozzi che dovrebbe essere abbattuto (foto Federico Tonioni)

Milano – In tanti, passando davanti al chiosco di Giannasi in piazza Buozzi, si sono fermati in questi giorni per leggere la lettera di addio di Dorando Giannasi al grande platano accanto alla rivendita di polli arrosto (e non solo). L’albero, che avrebbe dovuto essere abbattuto tra il 13 e il 14 marzo, per ora è invece salvo.

In tanti nell’ultima settimana, anche sui social, si sono uniti alla tristezza del fondatore del chiosco per il platano gigante, chiedendosi se fosse davvero spacciato e se non ci fosse invece la possibilità di salvarlo.

La possibilità in effetti c’è. È stata la stessa assessora all’Ambiente di Milano Elena Grandi ad annunciare che il platano per ora non sarà abbattuto. “Prima di procedere con l’abbattimento - ha detto l'assessora con un post su Facebook - abbiamo ritenuto che fosse meglio eseguire un supplemento di indagini. Il grande e bellissimo albero, secondo le due perizie svolte, una di un anno fa e l’altra di qualche settimana fa, ha certamente subito un forte aggravamento della sua salute e quindi della sua stabilità. Ma prima di fare scelte irreversibili vogliamo indagare se esistono alternative in grado di salvarlo e di metterlo in sicurezza”.

Insomma, il destino del grande platano non è ancora segnato: una decisione – ha detto l’assessora – sarà presa domani, 13 marzo, “alle 18 nel corso della commissione verde del Municipio 4, insieme ai consiglieri, ai tecnici, ai garanti del verde, ai cittadini”.