Pitbull azzanna i soccorritori in casa di un anziano: è la terza aggressione in 8 giorni

Milano – Terzo caso di aggressione di pitbull tra Milano e hinterland nel giro di 8 giorni. In realtà, l'episodio che vi stiamo per raccontare è avvenuto domenica 12 maggio, quindi 24 ore prima di quello che ha coinvolto una bambina di 2 anni e la zia babysitter lunedì a Sesto San Giovanni.

Il malore e l’aggressione ai sanitari

Stando a quanto emerso al momento, domenica un uomo italiano di 78 anni ha accusato un malore all'interno della sua abitazione di via Alex Visconti, in zona Gallaratese. La moglie, un'ecuadoriana di 61 anni, ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Dopo pochi minuti, sono arrivati i sanitari di Areu, ma appena entrati in casa sono stati aggrediti dal pitbull della coppia, che ha azzannato entrambi e ferito lievemente anche la padrona.

In ospedale

I due sanitari sono stati trasportati in codice giallo alla clinica Multimedica di Sesto San Giovanni: non hanno riportato gravi ferite. Anche marito e moglie sono finiti in pronto soccorso, al Niguarda: lui per essere sottoposto agli esami clinici dopo il malore; lei per farsi medicare le contusioni riportate nell'assalto dell'animale. Il pitbull è stato affidato all'Ats, che ha avviato gli accertamenti del caso insieme agli agenti della polizia locale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione Musocco.

I precedenti

Lo scorso 4 maggio, un bambino di 10 anni è stato aggredito dal pitbull di famiglia nell'appartamento di via Trasimeno in cui risiede con i genitori: il piccolo è finito al Niguarda con ferite non preoccupanti al torace e a una gamba. Lunedì, invece, è toccato a una bambina di 2 anni, azzannata da un pitbull mentre si trovava a casa a Sesto San Giovanni con la sorellina gemella e la zia che le faceva da babysitter. La donna è riuscita in qualche modo ad allontanare l'animale dalla piccola e a metterla in salvo, chiudendola in bagno con l'altra bimba; poi si è rifugiata sul balcone, aggrappandosi ai tubi del gas. I primi a intervenire sono stati due agenti della polizia locale, che sono saliti al piano con una scala, sono entrati nell'abitazione e sono riusciti a "scortare" all'esterno la zia e le nipotine. La bambina di 2 anni è stata ricoverata al Niguarda con gravi ferite al volto e a una gamba: nelle ore successive, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico; non è in pericolo di vita. L'animale è stato portato al canile.