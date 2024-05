Milano, bambino attaccato dal pitbull di famiglia: ferite al torace e alla gamba

Milano, 4 maggio 2024 – Un nuovo caso di cani che “attaccano” persone e questa volta a rischiare grosso è stato un bambino, con esiti fortunatemente diversi rispetto a quanto avvenuto a Salerno nei giorni scorsi.

L’episodio è capitato a Milano, venerdì sera. Il piccolo di dieci anni è finito in ospedale dopo essere stato morso dal cane di famiglia, un pitbull, in un appartamento di via Trasimeno, nel quartiere Adriano, periferia nord est della città. Qui, per motivi da accertare, il cane ha aggredito il bimbo, causandogli feriti al torace e alla gamba che hanno reso necessario il trasporto all’ospedale di Niguarda dove i medici del pronto soccorso si sono presi cura di lui. Per fortuna, le lesioni erano superficiali e il piccolo è fuori pericolo. Lo spavento però resta, un ricordo difficile da cancellare per lui e i genitori.

Il molossoide, nel frattempo, è stato allontanato dalla casa e portato al canile per l’osservazione obbligatoria.

