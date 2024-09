Milano, preso presunto piromane: “Ha dato fuoco ad auto e scooter, divorati dalle fiamme 33 mezzi”

Milano – Un 25enne romeno è indagato per danneggiamento. Secondo le accuse sarebbe stato lui ad aver dato fuoco 15 a autovetture a San Donato Milanese e a San Giuliano Milanese l’8 marzo e bruciato a Milano 5 autovetture e 13 ciclomotori, tra 7 e il 26 luglio. Il sospetto piromane, residente nel Milanese, è stato individuato e indagato per danneggiamento dai Carabinieri di San Donato. Per il 25enne il GIP del Tribunale di Milano ha deciso di applicare la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, notificata due giorni fa.

Auto incendiate a Milano, vigili del fuoco in azione (Frame video carabinieri)

Il 25enne era stato controllato dai Carabinieri nella notte dell’8 marzo, circa due ore dopo i fatti, non lontano dai luoghi degli incendi, a bordo di un monopattino ma la motivazione di essere uscito di casa per fumare una sigaretta non aveva convinto i militari che avevano quindi successivamente approfondito, tramite l’analisi delle telecamere di videosorveglianza, i suoi spostamenti precedenti, accertando la presenza di un soggetto, con gli stessi vestiti da lui indossati ed a bordo di un monopattino, transitare nei luoghi degli incendi proprio quando questi si erano verificati. Ulteriore conferma dell’identificazione dell’uomo quale autore degli incendi sono stati i riconoscimenti da parte di testimoni degli episodi.