Disastro ferroviario di Pioltello: oggi è il giorno della sentenza. La diretta

Milano – Cresce l’attesa, a oltre 7 anni dalla tragedia, per la sentenza di primo grado del processo del disastro ferroviario del 18 gennaio 2018 di Pioltello, in cui morirono tre donne e un altro centinaio di passeggeri rimasero feriti. Il collegio della quinta sezione penale del Tribunale di Milano è entrato in camera di consiglio per decidere il verdetto.

La Procura di Milano ha chiesto di condannare l'ex amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile, oggi dirigente nel settore privato, e l'allora direttore della direzione produzione Umberto Lebruto a 8 anni e 4 mesi, oggi ad di Fs Sistemi urbani. Per altri tre imputati, tutti dirigenti del gestore dell'infrastruttura, i pm Leonardo Lesti e Maura Ripamonti hanno chiesto condanne da 6 anni e 10 mesi (Andrea Guerini e Marco Albanesi) a 7 anni e 10 mesi (Vincenzo Macello).

