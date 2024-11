Peschiera Borromeo: würstel avvelenati nelle zone frequentate dai cani

Peschiera Borromeo, 20 novembre 2024 – A Peschiera è allarme bocconi avvelenati. Sono infatti stati trovati würstel avvelenati, alcuni con al loro interno degli spilli, nella zona di piazza Lombardia. Altri pezzi di würstel, con minuscoli ami all’interno, sono stati trovati nell’aiuola sulla curva fra via 2 Giugno e via Dante, accanto agli oleandri. A seguito delle ripetute segnalazioni, l’Ufficio Diritti Animali cittadino si è mobilitato per monitorare la situazione e allertare i possessori di animali. “Fate attenzione ai vostri cani – è l’avvertimento di Edgar Meyer, responsabile dell’Ufficio - e per strada usate il guinzaglio. Occorre tenere gli occhi aperti e controllare a terra”. Anche la Polizia locale è stata avvisata della situazione e procederà con i pattugliamenti nelle zone interessate. “Abbiamo qualche sospetto – informa Meyer – e stiamo verificando la presenza di telecamere per avere la conferma. Vogliamo scoprire chi fa queste cose pericolose per tutti gli animali, cani o animali selvatici o colonie feline, ma anche per i bambini. Questo delinquente deve sapere che la legge è severa con gli avvelenatori. Coloro che avvelenano gli animali rischiano, in base all’articolo 146 delle leggi sanitarie (“Immissione nell’ambiente di sostanze velenose”) la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa salata. A ciò si aggiungono le normative che tutelano gli animali, come la legge 189/2004 che ha così modificato il Codice Penale”.