Bocconi avvelenati nel giardino di casa, torna l’incubo nel Varesotto: “Mortali per gli animali”

È tornato l’incubo bocconi avvelenati a Caronno. L’allerta arriva sui social da uno studio veterinario corso in aiuto di una famiglia che, molto attenta, è riuscita a intercettarli. Riordinando in giardino, hanno trovato alcuni bocconi di cibo che non avevano preparato loro e così si sono rivolti alla clinica.

"Quelle rinvenute – spiega il personale – in un giardino privato a Caronno Pertusella, in via Santa Margherita, sono esche. L’indagine tossicologica effettuata dall’Istituto Zooprofilattico ne ha confermato la natura tossica (rodenticida)”.

Si tratta di una sostanza “potenzialmente mortale” anche per gli animali domestici. L’invito per tutti i proprietari di 4 zampe è quello di “prestare massima attenzione a qualsiasi cosa possano ingerire gli animali, sia in giardino sia nel corso delle passeggiate all’esterno”. In passato il problema si era proposto con diversi cani vittime di bocconi avvelenati e anche un decesso.