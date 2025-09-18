Fedez e Acutis
Gianluca Bosia
Milano
CronacaTravolto da un’auto mentre attraversa sulle strisce: gravissimo uomo di 71 anni
18 set 2025
REDAZIONE MILANO
Travolto da un’auto mentre attraversa sulle strisce: gravissimo uomo di 71 anni

Milano, l’incidente è avvenuto questa mattina in via San Giusto all'angolo con via Quarto Cagnino in zona San Siro

I soccorsi e la Polizia locale sul luogo dell'incidente in via San Giusto all'angolo con via Quarto Cagnino

I soccorsi e la Polizia locale sul luogo dell'incidente in via San Giusto all'angolo con via Quarto Cagnino

Per approfondire:

Milano, 18 settembre 2025 - Ancora un grave incidente stradale in città: un pedone è stato investito questa mattina in via San Giusto all'angolo con via Quarto Cagnino, zona San Siro.

L’incidente è avvenuto attorno alle 8 e la vittima è un uomo di 71 anni che è stato investito da un'automobile mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Immediati i soccorsi: il pensionato è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Niguarda

I precedenti

Lo scorso 8 settembre aveva perso la vita il venticinquenne Matteo Barone che stava attraversando via Porpora sulle strisce pedonali, vicino all'incrocio con via Ingegnoli, quando è stato travolto senza scampo dall'auto guidata da un 26enne, agente di polizia di un commissariato cittadino in quel momento libero dal servizio. Il conducente, in stato di ebbrezza, era stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale e messo a San Vittore dai ghisa del Radiomobile.

