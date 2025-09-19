Colonia felina andata a fuoco. Preso il piromane

È stato individuato, e sarà denunciato, il piromane che nei giorni scorsi ha appiccato il fuoco alla colonia felina di via Libertà, a Riozzo (nella foto l’intervento dei vigili del fuoco), distruggendone le casette-rifugio e costringendo i gatti, 16 in totale, a fuggire spaventati. È un over 60 del posto, forse intollerante alla presenza dei felini. Con ogni probabilità, l’uomo è anche l’autore di precedenti dispetti nei confronti di quella stessa colonia di gatti, finita nel mirino a più riprese, nell’ultimo periodo, con atti di sabotaggio di vario genere. Uno degli episodi più eclatanti si è verificato quando il cibo somministrato ai mici è stato volutamente mescolato ad escrementi di cane.

Dopo il rogo, che è parso da subito doloso, le verifiche si sono intensificate e così, incrociando le immagini delle telecamere comunali con quelle di alcuni privati che abitano nella zona, gli agenti della polizia locale, coordinati dalla comandante Raffaella Bellani, sono riusciti ad individuarne il responsabile. All’uomo verranno contestati i reati d’incendio e distruzione di beni. Già nelle ore successive all’incendio il sindaco di Cerro al Lambro Gianluca Di Cesare aveva espresso, a nome della comunità, indignazione e condanna per l’accaduto, annunciando che l’autore di quell’incomprensibile gesto sarebbe stato perseguito.

Intanto, sono in corso le operazioni di ripristino delle casette, così che i mici possano tornare a Riozzo, dove la colonia felina di via Libertà esiste da una decina d’anni.

A.Z.