Paullo for Kenya festeggia 28 anni

Pur priva del suo storico presidente Gianpietro Mariani, scomparso lo scorso luglio all’età di 85 anni, l’associazione Paullo for Kenya prosegue la sua attività a sostegno dei villaggi africani e dei missionari che vi operano. Nei giorni scorsi, con un pranzo sociale che ha chiamato a raccolta iscritti, simpatizzanti e autorità locali, sono stati festeggiati i 28 anni dell’associazione, che ora ha in Antonella Damini la nuova timoniera. All’iniziativa hanno partecipato 150 persone, tra le quali i sindaci di Paullo e Tribiano, Luigi Gianolli e Roberto Gabriele, e il vicesindaco di Pandino, Riccardo Bosa. "È stata una grande emozione vedere una partecipazione così massiccia - commenta la presidente Damini -. Volutamente, in memoria di Mariani, è stato lasciato un posto vuoto al tavolo delle autorità, e un posto vuoto è rimasto nel cuore di tutti noi. I fondi raccolti in occasione del pranzo, circa 2mila euro, serviranno per acquistare beni di prima necessità per gli orfani di Tonga, oltre a materiale didattico per le scuole di Karungu". Continua così l’azione di supporto che l’associazione del Sud Milano garantisce alle popolazioni keniote.

A. Z.