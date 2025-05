Patto di Assisi: per una società equa e sostenibile

Comune, scuole e associazioni. Tutti uniti per condividere l’obiettivo di una società più equa e sostenibile, senza violenza né disparità. San Giuliano è tra i primi Comuni italiani ad aver sottoscritto formalmente il Patto di Assisi, un documento-appello per un nuovo sistema socio-economico "a misura d’uomo". La firma del Patto è avvenuta nel fine settimana al Parco Nord, al termine della Camminata per la pace, un’iniziativa che ha coinvolto cittadini e istituzioni locali, a partire dal popolo delle scuole, e che ha contribuito a riaffermare i valori della fratellanza e della convivenza pacifica.

"Un momento di grande impatto emotivo e coinvolgimento - così il sindaco Marco Segala ha commentato la sottoscrizione del documento - che conferma la nostra città al centro di quella sensibilizzazione verso una pace che deve rappresentare il futuro delle nuove generazioni, per costruire un mondo migliore".

Molto partecipata, l’iniziativa di San Giuliano ha fatto seguito all’appello del neo Papa Leone XIV per una pace "disarmata e disarmante, umile e perseverante. Una pace che proviene da Dio, che ci ama tutti incondizionatamente".

A.Z.