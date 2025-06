Torna la Sagra del Cornàt con i giovani

È pronta a ritornare, a Sondalo, la Sagra del Cornàt, la focaccia tipica della media e alta Valtellina. Tra le tante sagre previste nell’estate valtellinese, ce ne è una che ha fatto proprio centro e che è pronta a tornare per un nuovo successo, con tante novità. Sabato 5 luglio, infatti, alla tensostruttura e all’area verde del centro polifunzionale di Sondalo, si rinnova l’appuntamento con la decima edizione della Sagra del Cornàt, organizzata dall’associazione giovani Gli Sgangherati di Frontale. Un evento che celebra la scoperta e la valorizzazione delle tradizioni culinarie valtellinesi, per offrire a grandi e piccini una festa all’insegna del gusto e della convivialità.

Tante le novità di quest’anno: torna, dopo alcuni anni di assenza, il colorato mercatino di artigianato e hobbistica. A questo si aggiunge una grande area giochi a tema, con i giochi in legno di una volta, per far divertire i più piccoli e riportare tutti indietro nel tempo. E per deliziare i palati, arriva anche una gustosa e nuova proposta: la Fugascia, una morbida focaccia dolce arricchita con uvette.

Come sempre, la Sagra del Cornàt sarà una vera festa di profumi di casa e sapori di tradizione, tra piatti tipici e specialità rivisitate e sarà l’occasione perfetta per ritrovarsi e assaporare la Valtellina più autentica. Durante la serata sarà possibile gustare quattro varianti di Cornàt, realizzati secondo le ricette tradizionali e genuine tramandate di generazione in generazione. Non mancheranno le birre artigianali valtellinesi del Birrificio Revertis a rinfrescare il palato. Info e aggiornamenti: sulle pagine social de Gli Sgangherati Giovani Frontale e Sondalo_tourism.

Fulvio D’Eri