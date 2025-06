Parco del Cimitero, la rinascita dell’area (grazie ai fondi del Pnrr)

Sarà un parco pubblico polifunzionale, per garantire più spazi sicuri per il gioco all’aperto dei bambini: la riqualificazione Pnrr del Parco del Cimitero, che si estende da via Vittorio Veneto a piazza De Gasperi, vedrà circa 25mila metri quadrati di verde comunale con nuovi spazi polivalenti e ludici per le diverse fasce di età. A cominciare dalla nuova piattaforma circolare di color giallo ocra, che ha preso il posto del malandato playground di basket: qui "saranno sistemati a breve alcuni giochi per i bimbi, rappresentando una delle novità nel progetto di restyling - spiega il sindaco Simone Cairo -. Un terzo dell’area di cantiere è già stato riconsegnato al passaggio dei cittadini da piazza De Gasperi a via Mattei". Per il resto, nei due terzi del parco chiusi dai cantieri, continuano gli interventi: tra le opere in corso di realizzazione c’è il nuovo campetto da calcio. I lavori termineranno tra circa due mesi per un importo totale di 353mila euro. G.N.