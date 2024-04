Torna il pane nelle mense scolastiche dopo lo stop per i frammenti di vetro: c’è un nuovo fornitore

Basta grissini a tavola, torna il pane nelle mense scolastiche del Comune di Milano gestite da Milano Ristorazione. La scelta di sostituire temporaneamente il prodotto da forno era scaturita dal ritrovamento di frammenti di vetro nella mollica.

Ora la società ha deciso di rivolgersi ad un nuovo fornitore. “Informiamo tutte le famiglie che, in seguito alla conclusione della procedura aperta per la fornitura di pane e prodotti derivati, a partire dal 5 aprile riprenderà la somministrazione del pane fresco per tutte le utenze scolastiche e non scolastiche, acquistato da nuovo fornitore – spiega Milano Ristorazione sul suo sito –. Il pane bianco previsto sarà sempre biologico, così come il pane integrale, che sarà somministrato il mercoledì, e il pane multicereali, distribuito il venerdì. Da lunedì 8 aprile, torneranno disponibili anche le focacce per le merende”.

Quello dei frammenti di vetro dentro i panini non è stato l'unico caso di “corpi estranei” nel cibo portato nelle mense scolastiche degli alunni milanesi. Il 6 marzo scorso un’insegnante ha trovato una blatta nel piatto di pollo con verdure consumato da un piccolo alunno. Discorso a parte, invece, per tutta una serie di “corpi estranei” trovati più di recente: dal chiodo nella patata a lamette e forcine dei capelli infilzati nella crescenza o nei formaggi, che, come si è accertato, facevano invece parte di una serie di scherzi degli stessi alunni.