Milano Ristorazione ritira il pane integrale da scuole e asili: c’era della plastica

Milano – Plastica “o materiale similare” nel pane distribuito da Milano Ristorazione nelle scuole di Milano. L’allarme è scattato nella mattinata di oggi mercoledì 28 febbraio a seguito di una segnalazione che riguardava il pane integrale utilizzato per i pasti degli studenti. Per questo la municipalizzata che gestisce i pasti in tutte le strutture comunali ha deciso di ritirare tutto il pane integrale della giornata.

Distribuzione sospesa

“Nella mattinata – dice la comunicazione di Milano Ristorazione – a titolo precauzionale è stata sospesa la somministrazione del prodotto “pane integrale” in alcune scuole primarie, infanzia e nidi a seguito di una segnalazione per il ritrovamento di un frammento di plastica o materiale similare, rinvenuto insieme a del pane”.

Verifiche in corso

“Sono già state effettuate – prosegue la comunicazione – le prime verifiche presso la cucina e la scuola, oltreché presso il fornitore, per valutare una eventuale non conformità. Abbiamo preferito effettuare le verifiche ritirando il pane non ancora distribuito all’utenza. A ciò si aggiunge che non è stato ritrovato alcun altro corpo estraneo in nessuna porzione di pane. Stiamo proseguendo ulteriori verifiche per comprendere la dinamica della segnalazione”.

Il precedente del bullone

Non è certo la prima volta che Milano Ristorazione si ritrova al centro di un’allerta per oggetti estranei nel cibo distribuito. Nel marzo dell’anno scorso in un panino destinato a un pranzo al sacco dei bambini della scuola elementare Dante, del comprensivo Rinnovata Pizzigoni, venne ritrovato un bullone. Un episodio che suscitò allarme e indignazione tra i genitori e che portò il 26 marzo 2023 alle dimissioni dell’allora presidente della municipalizzata Bernardo Notarangelo. Al suo posto, nel mese di maggio venne nominato Davide Vincenzo Dell’Acqua, tuttora in carica.