Palazzine Liberty, pronto il bando dopo la proposta di Redo

La Giunta comunale ha approvato con una delibera le linee di indirizzo per la valorizzazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di proprietà comunale di viale Molise, corrispondente al fronte dell’ex Macello di Milano, mediante un avviso pubblico che verrà diffuso nelle prossime settimane.

Si tratta dei sei edifici ai civici 62/70 denominati “Palazzine Liberty“ con ex funzione annonaria, che versano da tempo in una situazione di degrado e per i quali, inseriti nella procedura Reinventing Cities nel 2019, non erano sopraggiunte richieste di recupero. Una proposta è poi arrivata Redo Sgr Spa Società Benefit ed è su questa che poggia il bando di prossima pubblicazione, alla ricerca di possibili offerte migliorative.

Dal punto di vista edilizio l’intervento dell’intero complesso si basa sul recupero della SL esistente e recuperabile, per un totale stimato pari a circa 12.395 mq. Il complesso immobiliare, la cui superficie territoriale è pari a circa 12.990 mq, si trova nel quadrante sud-est della città, nel quartiere Calvairate del Municipio 4, ed è contiguo all’area dell’ex Macello, già oggetto di un complesso progetto di recupero in capo al Team ARIA, nel 2021 vincitore dell’apposito bando Reinventing Cities, ora in fase istruttoria.

L’obiettivo della loro riqualificazione è quindi in continuità con il progetto che farà dell’ex Macello un nuovo quartiere con case a prezzi accessibili e con il Campus dello IED (Istituto Europeo di Design) e, più in generale, si inserisce nel processo rigenerativo dell’intero ambito che, a poca distanza, ha già visto l’apertura a cittadine e cittadini del parco 8 Marzo mentre è in fase avanzata di realizzazione la Nuova Beic (Biblioteca europea di informazione e cultura).