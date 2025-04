Paderno, riqualificazione del minigolf

Verso la riapertura del centro sportivo di via Aldo Moro, il Comune ha lanciato un’indagine esplorativa per raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di enti e soggetti privati disponibili a riqualificare e gestire l’area dell’ex minigolf, che solo 15 anni fa aveva ospitato addirittura i campionati europei assoluti. "Cerchiamo proposte progettuali ed economiche per migliorare funzionalità e potenzialità d’uso dell’area, senza oneri a carico dell’Amministrazione – si legge nel documento -. Attività di svago accessibili alla collettività, con sorveglianza e manutenzione costanti. Soluzioni sostenibili non solo sul piano finanziario, bensì anche sul piano ambientale". Obiettivo della Giunta Varisco: "Trasformare questo spazio storico per la città in un nuovo polo di aggregazione e innovazione per tutta la comunità". Diversi gli oneri a carico del futuro gestore: pulizia e bonifica preliminari con demolizione e smaltimento degli edifici esistenti e possibilità di nuova edificazione, ecosostenibilità del progetto, previsione di attività e servizi rivolti alla collettività, manutenzione ordinaria e straordinaria anche del verde, previsione di un canone annuo. I progetti dovranno favorire "l’inserimento lavorativo di persone appartenenti a categorie svantaggiate, promuovendo inclusione sociale e pari opportunità". Saranno date premialità ai progetti che includono più tipologie di attività (diversi sport, iniziative ludiche e ricreative, eventi culturali. Tra gli obiettivi anche il riavvio del minigolf. La.La.