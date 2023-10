Paderno Dugnano, si allaga il parcheggio: studenti del Gadda rimandati a casa

Paderno Dugnano, 31 ottobre 2023 – Allerta meteo nelle prime ore della mattina di oggi, martedì 31 ottobre, a Paderno Dugnano: i ragazzi dell’Istituto Emilio Gadda sono stati rimandati a casa alle 9 per paura di inondazioni.

La dirigenza della scuola, che si trova proprio ai margini del Seveso, in via Leonardo da Vinci, ha avvisato di prima mattina i genitori sulla chiusura disposta per cause di forza maggiore. Il parcheggio della scuola era già inondato di acqua prima dell’inizio delle lezioni e molti ragazzi non erano presenti proprio per le difficoltà a percorrere le strade verso l’istituto.

Le piogge intense dalle 5 alle 6 del mattino hanno messo a dura prova gli argini del fiume, sorvegliato speciale fin dalle prime ore del giorno. Alle 10.30, però, la situazione sembrava già rientrata, il fiume Seveso si stava progressivamente abbassando e anche la situazione nel parcheggio davanti all'Istituto Gadda si era risanata, permettendo al mercato settimanale poco distante di svolgersi regolarmente in via Oslavia.

Inizialmente era stato chiuso il sottopasso tra via Generale Dalla Chiesa e via dell’Industrie poi riaperto anche grazie all’intervento della Protezione Civile.