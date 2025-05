Le aziende aprono le porte agli studenti

"Un giorno da", porte aperte in azienda ai ragazzi che devono scegliere la scuola superiore. Silanos, Amazon e il salone da parrucchiera, "a ciascuno il proprio futuro", prima puntata del progetto del piano Diritto allo studio sul campo, a Pioltello. Tre realtà del territorio, diverse per dimensioni e missione, hanno accolto gli alunni alla ricerca di futuro. C’è la fabbrica delle lavastoviglie, il colosso dell’e-commerce e l’hair stylist. È l’orientamento in presa diretta disegnato dal Comune insieme ad aziende, commercianti, artigiani, professionisti della città. A portarlo avanti le assessore Jessica D’Adamo (Istruzione) e Paola Ghiringhelli (Attività produttive). "Non è solo un evento, ma un’opportunità unica per dare visibilità anche alle imprese - spiegano - ispirare la prossima generazione, oltre a fare la differenza nel cammino dei giovani verso un mestiere". L’idea "nasce con l’obiettivo di far conoscere il mondo del lavoro, esplorare le varie professioni e comprendere le opportunità che li aspettano". L’Amministrazione chiede ai testimonial "di mostrare agli studenti il vero volto dell’attività, di raccontarla, di usare gli strumenti che utilizza ogni giorno per offrire una visione concreta e realistica delle chance". E per chi non ha spazio, "ci sono gli incontri nelle scuole o in Municipio durante i quali raccontare la propria esperienza". Il Comune ha dato il buon esempio "presentando agli adolescenti le diverse occupazioni nel settore pubblico". Un percorso che si affianca all’Orienta Day, il salone della formazione con 30 istituti fra Milano e provincia in vetrina alla multisala cinematografica dedicato ai 500 under 14 pioltellesi. Orientamento esteso dall’anno scorso alla prima media.

Barbara Calderola