La parata dei taxi solidali. Giorno di gioia alle Cornelle

Un parata di 45 auto bianche ha attraversato ieri l’autostrada A4, da Milano a Dalmine. Insieme a loro tre ambulanze della Croce Rossa, carabinieri motociclisti, polizia stradale e polizia locale di Milano, più un pulmino di Atm. Un vero “trasporto eccezionale“ - in tutto circa 200 persone - con destinazione Le Cornelle, il parco faunistico di Valbrembo, in provincia di Bergamo. Eccezionale davvero, visto che sui taxi erano ospitati 40 ragazzi diversamente abili del centro di formazione professionale della fondazione Luigi Clerici, che hanno poi trascorso una giornata di svago nel parco, allietata anche dall’animazione dei clown delle Croce Rossa, arrivati anche dal Trentino.

Una grande spedizione benefica quella di “Taxi Solidale - Sorrisi in corsa“, storica iniziativa delle auto bianche milanesi che si mettono per un giorno al servizio dei bisognosi. "È sempre una grande soddisfazione vedere come tutta questa macchina organizzativa riesca a funzionare bene, senza intoppi - racconta Claudio Araldi, ex tassista e attuale volontario della Croce Rossa, coordinatore della “trasferta“ dal 1997 - Anche questa volta, grazie all’impegno dei tassisti, dei volontari, delle forze dell’ordine, il sostegno economico della Fondazione Guido Venosta e il supporto di Taxi Service, abbiamo regalato una giornata di svago e di divertimento ai ragazzi. Lo sforzo è ripagato dai sorrisi dei ragazzi e dalla loro soddisfazione".

