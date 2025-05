Hospice di cure palliative, 266 pazienti assistiti in un anno

Duecesessantasei pazienti, oncologici e non, assistiti nel 2024, un 2025 all’insegna dei progetti, del rinforzo del volontariato in corsia e di lavoro in rete fra reparti e professionisti per accelerare le prese in carico e ottimizzare l’attività. Che, all’Hospice di cure palliative dell’ospedale Santa Maria delle Stelle di Melzo, ha un solo, prioritario obiettivo: "Non il mero accompagnamento al fine vita. Ma lo sforzo di far vivere con dignità sino all’ultimo istante della vita". La mission del reparto "è - così una nota dell’Asst Melegnano e Martesana - nelle parole di Cicely Saunders, medico e infermiera, figura chiave nella storia delle Cure palliative: "Tu conti perché sei tu. E conti fino alla fine della tua vita". Bilanci e numeri raccontano qualche cambiamento.

Dei 266 pazienti assistiti nel reparto l’anno scorso, il 40% erano non oncologici: aumenta il bisogno di cure specializzate fra pazienti, di ogni età, affetti da malattie croniche avanzate come insufficienza cardiaca, renale o respiratoria e malattie neurodegenerative come le demenze, il Parkinson, la Sla. "E anche in questo caso le cure palliative non sono volte al solo controllo dei sintomi fisici, ma a cogliere la sofferenza psicologica, sociale e spirituale". Del team fanno parte medici, infermieri, oss, psicologo, assistente sociale. I volontari una realtà in crescita: proprio lo scorso anno si è tenuto in reparto un primo corso per volontari in cure palliative "che ha permesso - ancora l’azienda e lo staff - di formare una "squadra", una presenza rassicurante ed affettuosa per pazienti e famiglie". È nata invece a fine anno "Celidonia", associazione senza fini di lucro per la promozione delle cure palliative; tra i soci fondatori vi sono alcuni operatori sanitari dell’Hospice e volontari formati già operanti in reparto. "Una fusione di competenze e passione e un progetto ambizioso, volto a ottimizzare l’assistenza ai pazienti e alle famiglie".

M.A.