Inaugurata la panchina per i diritti Lgbt

La prima panchina Rainbow è stata dipinta in piazza Castello: un piccolo simbolo per lottare contro le discriminazioni sul tema LGBTQIA+ e, come dice la targa, per "celebrare la libertà di essere". La realizzazione, a cura della Consulta Giovani di Cologno Monzese in collaborazione con il Comune e il Comitato BU (Be Yourself, don’t be scared) contro le discriminazioni, ha visto la partecipazione di tantissimi giovani. In Villa Casati è stata inaugurato la mostra sulla vita delle persone transgender Chiamami col mio nome. "Rappresenta un simbolo del ricordo delle tante, troppe vittime di omo-lesbo-bi transfobia, anche molto giovani, che hanno perso la vita a causa di inutili pregiudizi. Un punto di inizio per intraprendere un percorso concreto di sensibilizzazione ed educazione sul tema dell’uguaglianza e della libertà di essere". La.La.