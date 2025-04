Da Amsterdam a Lampugnano in pullman con 3 kg di droga in corpo: avevano ingerito 278 ovuli di cocaina, scoperti con una radiografia I militari, impegnati in un controllo alla stazione dei bus, hanno notato tre giovani nigeriani tenere un atteggiamento sospetto. Hanno deciso quindi di fermarli e dai controlli radiologici all'ospedale San Carlo