L’appello del sindaco: "Basta con botti e fuochi d’artificio"

Troppi fuochi d’artificio colorati e troppi botti sparati a tarda sera e in piena notte nel cielo di Cormano per non intervenire, lanciando un appello ai cittadini: "Basta fuochi d’artificio! Più rispetto per tutti!". Le parole sono del sindaco cormanese Luigi Magistro (nella foto), visto che negli ultimi mesi questi rumorosi episodi sono diventati sempre più frequenti, tra le lamentele e la rabbia dei residenti, in più zone del territorio urbano di Cormano: si tratta, per ora, di un semplice invito pubblico tramite i social network e non di una vera e propria ordinanza sindacale, che farebbe scattare tanto di sanzioni amministrative.

Per prima cosa il sindaco Magistro sottolinea quanto sia sempre più diffusa questa "cattiva abitudine" di accendere i fuochi d’artificio in città.

Secondo tema importante, i violenti colpi provocano disturbi alla quiete pubblica delle famiglie e traumi agli animali sia domestici che selvatici, che hanno un udito molto più sensibile e più sviluppato rispetto alle persone.

Terzo motivo dell’appelo pubblico del sindaco, infine, sparare i fuochi d’artificio in questo periodo dell’anno con temperature molto alte può provocare anche incendi.

Quindi, "facendo appello alla vostra sensibilità – mette nero su bianco il sindaco Magistro – e al vostro senso di responsabilità, chiediamo di non utilizzare botti e fuochi d’artificio ed essere maggiormente rispettosi nei confronti delle persone e dell’ambiente" conclude il primo cittadino, che prima di agire in via ufficiale con un atto ufficiale della sua Amministrazione comunale ha preferito lanciare un appello social. Sperando che basti per attenuare il fenomeno dei “botti“ in piena estate nella sua Cormano.

Giuseppe Nava