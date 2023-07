Osservatorio Meteo Duomo, nubifragio classificato come burrasca moderata

Milano, 25 luglio 2023 – É stata una vera burrasca quella che oggi, nel cuore della notte, intorno alle 4, ha sferzato per circa mezz'ora Milano provocando ingenti danni in tutta la città e nell'hinterland. "C'è stato un forte temporale accompagnato da grandine e raffiche di vento importanti" ha spiegato Pamela Torchiarulo dell'Osservatorio Meteorologico Milano Duomo.

In particolare il vento "in base alla scala Beaufort è stato burrasca moderata con raffiche a Milano Centro a quasi settanta chilometri all'ora" che in periferia, ad esempio nella zona di San Siro, sono arrivate "a 110 chilometri l'ora”.

Leggi anche: Tempeste in Lombardia: “Eventi estremi sempre più frequenti”

Vento forza 8

La Beaufort è una scala che, utilizzata dai primi decenni dell’Ottocento soprattutto ad uso marittimo, misura in modo empirico la forza del vento ed è suddivisa in 12 valori o livelli di gravità. Va dallo 0, per indicare un vento calmo, fino ad arrivare all’uragano. La burrasca moderata registrata a Milano e in Lombardia è al punto 8 della scala.