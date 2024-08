Studente di buona famiglia, scippa l’orologio di lusso alla turista: “Scusate, sono malato di Rolex”

Milano, 23 agosto 2024 – Diciott’anni appena, milanese, incensurato, studente e di famiglia benestante. Davvero singolare la versione che ieri mattina ha dato in aula per spiegare il suo gesto: lui è appassionato di Rolex tanto da essersene tatuato il logo su un braccio; e così quando a Milano Marittima ne ha visto uno al polso di una ragazza, glielo ha scippato.

Una scippo finito in rapina visto che la giovane - una 26enne turista irlandese in questi giorni in vacanza in riviera in una struttura di Lido di Savio - è caduta facendosi male (prognosi di tre giorni). Non solo: il ragazzo, in separato fascicolo, risulta anche essere indagato (qui a piede libero) per violenza sessuale in ragione di un palpeggiamento alla stessa ragazza. Su quest’ultimo fronte, il 18enne ha invece strenuamente negato.

Il Rolex tatuato sul braccio

Ieri ad attenderlo fuori dall’aula del tribunale di Ravenna, c’era il padre, titolare di un ristorante a Milano, venuto apposta dal capoluogo lombardo per riportarlo a casa. Davanti al giudice, il ragazzo - difeso dall’avvocato Maria Gandolfo - ha fornito la sua spiegazione, arrivando a esibire ai magistrati il suo tatuaggio col logo Rolex. Alla fine, dopo la convalida dell’arresto, è tornato libero con l’obbligo di firma quotidiano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 18enne - che segue corsi di formazione nel settore alberghiero - in questi giorni si trovava in vacanza a Milano Marittima assieme a una famiglia di amici.

La sottrazione del Rolex - del valore di circa 8.000 euro - si è verificata attorno alle 4 di mercoledì scorso. A quell’ora la 26enne irlandese, dopo aver trascorso la nottata in un locale, era appena uscita e si era chinata per aprire il lucchetto della bicicletta con la quale tornare in hotel. Sembra che il 18enne la avesse seguita già da dentro. Di fatto - prosegue l’accusa - è a quel punto che il turista milanese ha deciso di entrare in azione: con mossa lesta, ma maldestra, ha strappato l’orologio dal polso della 26enne facendole perdere l’equilibrio. Quindi è scappato. Subito è scattato l’allarme: e i militari del Radiomobile rivierasco hanno raggiunto un giovane che si trovava assieme al 18enne. Dalle successive indicazioni, hanno nel breve individuato il sospettato. La turista irlandese lo ha poi riconosciuto: a chiudere il cerchio, il ritrovamento del Rolex su indicazione dello stesso 18enne. Lo aveva sotterrato nel giardino dell’hotel di Milano Marittima dove stava soggiornando. A quel punto il giovane è stato arrestato e l’orologio restituito. Su richiesta della difesa, il processo è stato aggiornato a inizio ottobre. Per quella data l’avvocato sta valutando la possibilità di chiedere un rito alternativo. Non è escluso che nel frattempo il 18enne con l’aiuto del padre, provi a risarcire la turista irlandese per quanto patito.