Scippo in scooter . Rubato un orologio da ventimila euro

Non muore mai, il trucco della “botta sullo specchietto“ usato dai ladri per impossessarsi di preziosi orologi. Lunedì è stato messo in pratica da due malviventi, rimasti ignoti, che hanno puntato l’Audemars Piguet da 20mila euro al polso di un 31enne italiano alla guida di una Skoda. Poco dopo le 17 si sono avvicinati all’auto, in via Abbondio Sangiorgio, a poche decine di metri dall’Arco della pace, a bordo di uno scooter Honda Sh. Uno dei due ha dato il classico colpetto allo specchietto retrovisore sul lato del guidatore, inducendo quest’ultimo ad abbassare il finestrino per sistemare il dispositivo messo fuori posto. Ma non appena il trentunenne ha mostrato il braccio, uno dei due malviventi gli ha afferrato il polso strappandogli via il prezioso orologio afferrato. Poi la fuga. La vittima ha subito chiamato la polizia. Sul posto è intervenuta una Volante del commissariato Sempione ma i due erano già spariti senza lasciare tracce. M.V.