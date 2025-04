Malpensa, le rubano il Rolex dalla vaschetta dei varchi di sicurezza: i ladri fermati a Brindisi con l’orologio in tasca

Malpensa (Varese), 5 aprile 2025 – Ha messo il Rolex del valore di svariate migliaia di euro nella vaschetta portaoggetti prima di passare dai varchi di sicurezza dell’aeroporto di Malpensa. Troppo grande la tentazione, alla vista di quell’orologio, per due passeggeri che si trovavano vicino all’ignara passeggera, per non appropriarsene. Che una volta arraffato si sono imbarcati sul volo per Brindisi.

L’allarme

Quando la donna, una cittadina italiana in procinto di partire per Israele, ha recuperato la vaschetta con i suoi effetti personali si è subito accorta che il preziosissimo Rolex non c’era più. Allarmata, rendendosi conto che era stata con ogni probabilità vittima di un furto, si è subito rivolta alla Polizia, chiedendo aiuto per recuperare un oggetto dal grande valore, oltre che economico, anche affettivo.

Le immagini

Visionando le immagini delle telecamere, gli investigatori hanno identificato una coppia di italiani di 32 e 38 anni che, notato il prezioso, se ne era impossessata mettendolo in tasca. Per poi partire per Brindisi. Grazie ai dati dei passeggeri, i due sono stati rintracciati all'arrivo all’aeroporto della città pugliese e fermati dalla Polizia. L'uomo ha ammesso il furto e ha consegnato il Rolex agli agenti. I due sono stati denunciati per furto aggravato in concorso (in quanto avvenuto su di un bagaglio di viaggiatori in un esercizio pubblico). L'orologio è stato sequestrato dalla Polizia di frontiera di Brindisi, e sarà restituito alla legittima proprietaria.