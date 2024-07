Milano, vende birre in bottiglie di vetro d’asporto: sospesa la licenza a un locale in Chinatown

Milano, 27 luglio 2024 – Il Comune di Milano era stato chiaro e tra le polemiche, a inizio maggio, era stata emesso l'ordinanza “anti-vetro” aveva espresso il divieto di vendere alcolici in bottiglie di vetro d’asporto a tutela del decoro, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate dalla 'movida'.

Ma in via Cesariano, zona Chinatown, qualcuno non ha rispettato l’ordinanza comunale e per questo il questore di Milano, Bruno Megale è intervenuto: il decreto ha coinvolto il locale ‘New Kisho’, che per tre giorni si vede sospesa la licenza.

Ieri, gli agenti del commissariato Sempione hanno notificato la sospensione alla titolare dell'esercizio pubblico per fatti risalenti al giugno scorso: nella circostanza sono stati identificati due avventori, i quali hanno dichiarato di aver acquistato delle bottiglie di birra da asporto mentre all'esterno dell'esercizio erano presenti numerosi avventori in piedi, alcuni dei quali con in mano bottiglie di birra in vetro. Contestualmente, la titolare è stata sanzionata ulteriormente in quanto inottemperante al divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione, che le era stato notificato nel dicembre 2021.