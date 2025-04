Ordinanza anti movida a selvaggia per 13 zone di Milano: quando e dove scatteranno i nuovi divieti

Milano, 20 aprile 2025 – Porre un freno alla movida selvaggia in 13 zone della città. Questo l’obiettivo del Comune di Milano che scende in campo con delle ordinanze che partiranno dalla fine di maggio e dureranno fino alla fine di ottobre. Ora Palazzo Marino raccoglierà fino al 20 maggio le osservazioni dei pubblici esercizi, di associazioni e cittadini secondo il percorso di confronto già sperimentato lo scorso anno per la gestione delle aree della movida. Ma quali sono le tempistiche? L'iter di conclusione del percorso è previsto entro il 26 maggio e successivamente ci sarà l'adozione dell'Ordinanza che entrerà in vigore presumibilmente da fine mese.

I divieti che entreranno in vigore riguardano la vendita di bevande alcoliche, per gli esercizi di vendita al dettaglio e i distributori automatici dalle 22; la vendita e somministrazione per asporto di tutte le bevande alcoliche, per tutte le tipologie di esercizi pubblici e attività artigianali di asporto, da mezzanotte; l'utilizzo del plateatico per qualunque attività dall'una di notte nei giorni feriali e dalle 2 il sabato e la domenica e nei giorni festivi per tutti i pubblici esercizi concessionari di plateatici; lo stop dalle 20 per il commercio itinerante su area pubblica nelle aree urbane di movida.

In particolare le zone interessate sono Nolo, Lazzaretto, Melzo, Isola, Sarpi, Cesariano, Arco della Pace, Como/Gae Aulenti, Garibaldi, Brera, Ticinese, Darsena e Navigli, Cinque Vie.