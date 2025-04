Via San Maurilio e le 5 vie: "Botteghe e studi d’arte. La sera, movida sana"

Via San Maurilio è nel distretto più antico di Milano, quello delle 5 vie, nel cuore della città, fulcro della confluenza delle vie Santa Marta, del Bollo, Bocchetto, Santa Maria Fulcorina e Santa Maria Podone. Cerca di mantenere una sua identità con le sue gallerie d’arte, negozi di artigianato e antiquariato, studi di artisti e designer. Ma è anche una zona finita sulle pagine di cronaca nel capitolo urbanistica, per l’inchiesta sul maxi hotel in via della Zecca Vecchia da realizzare sulle ceneri del garage Sanremo.

"Lavoro qui da diversi anni – dice Benedetta Medici –. Il distretto è cambiato, per certi aspetti in meglio. Si è cercato di valorizzarlo con botteghe artigiane, gallerie d’arte, piccole realtà culturali inserendosi anche nel contesto del Salone del Mobile. Cerca di non farsi “divorare“ dalle vie commerciali come via Torino, che attira fiumi di persone soprattutto per la presenza di fast food e negozi fast fashion". Sulle ceneri dell’ex garage, "sarebbe bello ci fosse una piazza". Tra i lati positivi, "la movida “sana“: diversi locali sono aperti per l’aperitivo, frequentati da giovani studenti e non. Io mi sento sicura a camminare qui, anche con il buio".