"Vuoi i documenti? Razzista". E pesta un vigile

Ha dato del "razzista di m." a un ghisa che gli aveva chiesto i documenti. E poi l’ha colpito con schiaffi e ginocchiate. Per questo, il venticinquenne senegalese D.S. è stato arrestato per resistenza e denunciato per lesioni e rifiuto di fornire le proprie generalità dagli agenti guidati dal comandante Gianluca Mirabelli. La ricostruzione del raid ci riporta alle 7.20 di ieri, quando una pattuglia di due vigili viene inviata dalla centrale operativa in via de Tocqueville per dare ausilio ai colleghi intervenuti poco prima per una lite in zona movida.

Uno dei ghisa annota le dichiarazioni di un ventenne, che accusa uno sconosciuto di avergli spruzzato sostanza urticante in faccia. Il presunto aggressore viene invitato dall’altro agente a fornire i documenti, ma si rifiuta: "Sei un razzista di m.", l’offesa. Dopo varie insistenze, il ragazzo si convince e tira fuori una carta d’identità senegalese intestata a D.S., nato a Dakar nel giugno 1999, e valida fino al 2033. In assenza di un permesso di soggiorno, l’agente chiede al giovane centrafricano di salire in macchina per le procedure di identificazione negli uffici di via Custodi. È in quel momento che S. inizia a spintonare il ghisa, colpendolo poi con una ginocchiata e con un ceffone al volto; solo l’intervento degli altri vigili riuscirà a contenerne la furia. A valle degli accertamenti, il venticinquenne viene arrestato: stamattina comparirà davanti al giudice della direttissima. Dagli archivi sono emersi nell’ordine: una denuncia nel 2021 per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, una condanna per furto con strappo nel 2024, un arresto per misura cautelare nel gennaio 2025 e una denuncia un mese dopo per sostituzione di persona. Nicola Palma