Ospedale Monzino, operaio travolto da una fiammata mentre lavora a un quadro elettrico

Milano – Stamattina alle 9 un operaio di 50 anni, residente in provincia di Bergamo, è stato colpito da una fiammata mentre stava svolgendo un lavoro su un quadro elettrico all'interno dell'ospedale Monzino. L'uomo ha riportato ustioni su varie parti del corpo ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda: stando alle prime informazioni, è sempre rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. Nel centro clinico di via Parea sono arrivati anche i carabinieri della stazione Rogoredo e i tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, che accerteranno le cause dell'incidente e riferiranno quanto emerso alla Procura.