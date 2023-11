Incidente sul lavoro Castiglione d’Adda, elettricista precipita dal soffitto: è grave

Un elettricista di 46 anni è rimasto gravemente ferito mercoledì sera in un incidente sul lavoro a Castiglione D’Adda, in provincia di Lodi. L’uomo è stato portato in codice rosso in eliambulanza all’ospedale Niguarda e le sue condizioni sono ancora critiche.

Secondo le prime ricostruzioni, l’artigiano stava lavorando al controsoffitto di un’abitazione privata in via Cavour quando è precipitato a terra provocandosi diverse lesioni.