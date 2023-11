Incidente sul lavoro a Bellano, operaio precipita con la ruspa: è in gravi condizioni

Bellano (Lecco), 16 novembre 2023 – Grave incidente sul lavoro a Bellano, in provincia di Lecco. Un uomo che stava manovrando un piccolo escavatore è precipitato per alcuni metri. Ha riportati traumi al volto e al torace. Dopo essere stato soccorso è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono gravi. Ha perso conoscenza e non si è più ripreso.

L'incidente

L'incidente è successo questa mattina a Bonzeno, frazione del paese. L'infortunato stava eseguendo alcuni lavori ai comandi di una piccola ruspa, in un appezzamento rialzato rispetto ad un camminamento sottostante.

Il terreno che stava spianando ai bordi del dislivello su cui si trovava ha ceduto sotto il pezzo della ruspetta, il piccolo mezzo da cantiere ha divelto alcuni pali in metallo installati per posizionare poi una recinzione ed è precipitato di sotto, trascinandosi dietro anche lui.

I soccorsi

Per soccorrere il ferito sono intervenuti i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, con i volontari del Soccorso bellanese, che sono stati i primi ad arrivare sul posto e prestare assistenza al manovale, seguiti poi dai soccorritori dell'eliambulanza di Como.

Sono stati mobilitati pure i vigili del fuoco del distaccamento di Bellano e gli specialisti della squadra Saf per le operazioni in ambiente speleo alpino fluviale. L'infortunato, dopo le prime cure e dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato all'ospedale di Circolo di Varese.