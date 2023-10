Operaio colpito da bottiglia incandescente allo zigomo: 200 euro di multa all’ad della società

Sesto San Giovanni (Milano), 23 Ottobre 2023 - Colpito da una bottiglia incandescente che, invece di staccarsi regolarmente dal macchinario, venne proiettata con violenza sul volto dell’operaio, rompendogli gli occhiali di protezione e stampandosi sul suo zigomo destro. Per questo infortunio sul lavoro, accaduto il 19 luglio del 2017 alla Vetrobalsamo spa (che produce oltre mezzo milione di bottiglie al giorno per il mercato nazionale ed europeo con sede a Sesto San Giovanni) a Ivan M., ora 41enne, il Tribunale di Monza ha condannato per lesioni colpose a 200 euro di multa l'ad della società Amilcare Torri.

Assolti invece i due legali rappresentanti dell’azienda costruttrice della macchina ritenuta pericolosa perché erano successivi a quelli del 2010 quando la macchina era stata venduta. L'operaio non era parte civile al processo perché ha già ottenuto un risarcimento dei danni. Secondo il suo racconto, dopo il ferimento un paio di capireparto gli avrebbero fatto capire che sarebbe stato meglio non denunciare quell’incidente sul lavoro. Quindi Ivan M. andò in farmacia, ma lo indirizzarono al pronto soccorso. Ebbe poi delle complicazioni per dei minuscoli frammenti di vetro rimasti nella ferita.

E su indicazione del medico curante telefonò al capo dell’azienda per chiedere di poter essere assegnato almeno temporaneamente a una mansione diversa. "Se sta male si metta in malattia, ma io non la tolgo dalla macchina" era stata la risposta. Il pm aveva chiesto la condanna a 3 mesi. La difesa sostiene che l'operaio, che in passato aveva già causato problemi in azienda, non ha dichiarato l'infortunio perché doveva portare il fratello in vacanza. E che dal referto del pronto soccorso non risulta traccia della presenza dei frammenti di vetro.