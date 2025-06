La convenzione per luce e gas: "Presto tariffe speciali e cashback"

"SG Energia vuole essere soprattutto l’azienda della porta accanto". Così si presenta la società che è parte della holding Sgr Luce e Gas, che presto non sarà solo “della porta accanto“ ma anche tra le postazioni del mercato. Sì: all’interno del mercato comunale coperto Wagner, che, nato nel 1929, è il più antico della città. "Stiamo per stipulare una convenzione – spiega Francesco Taverniti, responsabile dello sviluppo commerciale – in base alla quale i clienti del mercato potranno beneficiare di una tariffa particolarmente vantaggiosa sulle loro utenze, con tanto di cashback da spendere nelle attività commerciali e per servizi" che fanno parte di “Zona Wagner“, il centro commerciale diffuso che abbraccia il quartiere, con al centro proprio il mercato.

"Tutto quello che si può riversare sulla comunità, in termini di vantaggi, per noi ha un valore in più", continua Taverniti. Ora la convenzione è in fase di definizione, "mancano solo gli accorgimenti tecnici per far partire il servizio a regola d’arte", e l’intento è rendere tutto operativo per la metà di luglio.

A quel punto ci sarà un momento per spiegare ai clienti come funzionerà il meccanismo. Chi è, SG Energia? È un operatore nazionale abilitato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, nato con la liberalizzazione del mercato energetico, che opera quindi nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale con particolare attenzione alle piccole e medie aziende e a tutti gli operatori commerciali oltre che alle famiglie. "L’obiettivo che SG ENERGIA si pone – si legge nella presentazione – è di fornire un’energia dinamica a prezzo competitivo che possa essere propulsiva al rilancio dei segmenti a cui si rivolge". Tradotto: un’offerta e un servizio personalizzati, con anche consulenze per ottenere consistenti risparmi sui consumi.

Se il consumo è domestico, ad esempio, viene proposto un contratto su misura in rapporto al numero di familiari. Se invece l’utenza è legata a un “micro business“, si procederà con un piano specifico di risparmio sul consumo di gas o energia per il proprio negozio o la propria attività commerciale. Proposte su misura sono previste anche per le imprese più grandi e per le grosse realtà produttive.