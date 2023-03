Sindaco “eroe“ sventa due furti Ladri in fuga

RIPALTA GUERINA (Cremona)

Vede i ladri, li insegue, e riesce a sventare due furti. Il sindaco di Ripalta Guerina, Luca Guerini, nel giro di pochi giorni è diventato l’eroe del paese. Il primo episodio lunedì: un tentativo di furto in una villa. I malviventi erano entrati nel giardino e si erano già creati un passaggio per penetrare nella dimora, rompendo una finestra. Il primo cittadino però ha notato tre sconosciuti che si aggiravano nel giardino, ha chiesto loro che cosa stessero facendo e per tutta risposta i tre sono fuggiti, raggiungendo un complice che li attendeva su una Mercedes. Nei filmati del paese è stata rilevata la targa dell’auto e si è scoperto che era stata clonata.

Un paio di giorni dopo, giovedì verso le nove, il sindaco era in municipio quando dalla finestra ha notato due stranieri entrare in chiesa. "Li ho raggiunti – racconta Guerini – e ho visto che uno dei due si era piazzato all’ingresso per controllare se arrivasse qualcuno, mentre l’altro era già salito sull’altare". Quando i due lo vedono, si dileguano a bordo di una Bmw.

P.G.R.