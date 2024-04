Omicidio Sofia Castelli, l’ex fidanzato condannato a 24 anni di reclusione

Milano, flash mob degli studenti in Piazza Castello: “Basta repressione a scuola. Faremo nuove occupazioni”

Alessia Pifferi in aula: “Non ho ucciso mia figlia Diana, non sono un mostro né un’assassina”

Cronaca

Simba La Rue torna in cella: ha violato l’obbligo di dimora. Scoperto dopo un incidente in go kart a Rozzano